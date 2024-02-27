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Мурманская область. Арктика (16+)27.02.24 13:30

Более 200 объектов создано, 15,3 млрд рублей направлено: Андрей Чибис об итогах реализации нацпроектов в Мурманской области в 2023 году

Сегодня в рамках заседания правительства Мурманской области подведены итоги реализации президентских национальных проектов за 2023 год. Открывая заседание, губернатор Андрей Чибис сообщил, что в регионе реализовывались 12 национальных проектов в составе 46 региональных проектов, часть мероприятий – в рамках стратегического плана «На Севере – жить». Создано более 200 объектов.

«Общий объём финансирования составил 15,3 млрд рублей, из которых 57% – это областной и местный бюджеты, а также внебюджетные средства. На 100% выполнены 7 национальных проектов: «Образование», «Культура», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Производительность труда», «Международная кооперация и экспорт», «Цифровая экономика», – отметил глава региона.

Так, выполнен капитальный ремонт трех медучреждений: поликлиники в Мончегорске, Оленегорске и Умбе. Смонтированы две модульные амбулатории: в Североморске и в н.п. 27 км железной дороги Мончегорск-Оленья, а также создан фельдшерско-акушерский пункт в поселке Лесозаводском.

«Кроме того, введены в эксплуатацию 130 единиц медицинского оборудования, среди которых: томографы, цифровые рентгены, УЗИ, эндоскопическое, лабораторное и другие», – перечислил губернатор.

Ведется масштабная работа по улучшению городской среды: благоустроены 122 дворовых и 19 общественных территорий для отдыха северян, завершены работы на трех проектах-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях – это пространства в Кировске, Полярном и Оленегорске.

«Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов у нас выросла до 81%», – сказал Андрей Чибис.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в течение 2023 года работы выполнялись на 41 объекте. В рамках президентского нацпроекта отремонтировано почти 77,5 км автомобильных дорог регионального значения, 14 км улично-дорожной сети агломерации «Мурманская». 

«В рамках нацпроекта «Образование» открыты еще 9 центров «Точка Роста» и 1 центр «IT-куб». Помимо этого, модернизированы еще 5 библиотек по модельному стандарту. До 106,4 тысячи человек выросла численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. Число самозанятых граждан увеличилось в 7,5 раза по сравнению с 2020 годом: почти до 28,3 тысячи человек», – подчеркнул губернатор.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, глава региона также напомнил, что в рамках нацпроектов и регионального финансирования продолжается стройка двух школ в Мурманске, идёт монтаж 12 модульных амбулаторий и ФАПов. На трех объектах работы были завершены в 2023 году, а на девяти – в стадии активной реализации с вводом в этом году.

«Я перечислил лишь малую часть того, что мы сделали в рамках президентских национальных проектов и нашего стратегического плана «На Севере – жить». Большие объёмы выполнены, значительное финансирование направлено», – прокомментировал Андрей Чибис.

Подробнее о результатах выполнения нацпроектов рассказала первый вице-губернатор Оксана Демченко.  

 

Фото: https://gov-murman.ru

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