Более 200 педагогов переехали в Мурманскую область по проекту «Курс на Север»

Проект «Курс на Север» входит в перечень мероприятий плана развития Мурманской области «На Севере — жить!» и способствует решению задачи комплексного кадрового обеспечения региона.

Общее число переехавших в Кольское Заполярье с момента старта инициативы достигло 707 человек, из которых 436 – это специалисты, а 271 – члены их семей. Значительную часть составляют педагоги: 208 работников сферы образования уже стали новыми жителями региона благодаря поддержке проекта.

Особенно яркая динамика была отмечена в августе, традиционно самом активном месяце для переезда перед началом учебного года: за этот период в регион прибыли 87 специалистов (в том числе 43 педагога) и 59 членов их семей, что в сумме составляет 146 новых северян.

«Мы видим, что Мурманская область становится осознанным выбором для профессионалов со всей страны. Команда проекта остаётся на связи с новыми северянами и после переезда, и мы особенно ценим обратную связь. Учителя отмечают тёплый приём в коллективах, искреннюю помощь коллег и радушие северян. Для многих наш регион — это не просто место работы, а территория, где ценят профессионализм и создают условия для комфортной жизни всей семьи», – подчеркнула руководитель проекта «Курс на Север» Венера Кравченко.

Проект продолжает развиваться, укрепляя профессиональное сообщество и способствуя развитию Мурманской области как комфортного и привлекательного региона для жизни и работы.

 

 

