Более 200 работодателей Мурманской области обратились за компенсацией затрат на профилактику производственного травматизма

В настоящее время Отделение Социального фонда по Мурманской области уже возместили расходы 18 из них на общую сумму более 1,6 млн рублей. Всего же на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний в этом году планируется направить 305,0 млн рублей, это на 45,7 млн больше, чем было предусмотрено в 2025 году.

Среди крупных предприятий одними из первых позаботиться о здоровье своих сотрудников решили АО «Олкон», АО «Ковдорский ГОК», АО «СЗФК».

Ежегодно страхователи могут использовать до 20% от суммы начисленных в прошлом году страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Объем средств может быть увеличен до 30%, если отправить работников предпенсионного и пенсионного возраста на санаторно-курортное лечение.

Организации самостоятельно выбирают, на какие из 17 мероприятий по охране труда направить денежные средства. В Заполярье самыми популярными (остаются)/являются: приобретение средств индивидуальной защиты, периодические медицинские осмотры, проведение специальной оценки условий труда, обучение по охране труда, лечебно-профилактическое питание и санаторно-курортное лечение.

Воспользоваться правом возместить средства по улучшению условий труда могут все работодатели независимо от формы собственности и сферы деятельности. Главное, чтобы у организации не было задолженностей по уплате страховых взносов, непогашенных пеней и штрафов.

«Такая мера господдержки позволяет работодателям региона снизить финансовую нагрузку при создании безопасных рабочих мест. Для участия в программе необходимо в срок до 1 августа подать заявление и план финансового обеспечения предупредительных мер. Рекомендуем делать это самым удобным способом — через личный кабинет на портале госуслуг. После получения разрешения от ОСФР по Мурманской области отчитаться онлайн до 15 ноября о потраченных средствах», - отметил управляющий Отделением Социального фонда по Мурманской области Вадим Корнов.