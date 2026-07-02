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Мурманская область. Арктика (16+)02.07.26 15:00

Более 200 северян получили приглашения на работу по итогам Всероссийской ярмарки трудоустройства в Мурманске

В Мурманской области завершился федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей — 2026». Основными площадками для проведения мероприятия стали города Мурманск, Апатиты и Кандалакша.

Ярмарку посетили более 1000 соискателей, свыше 60 работодателей заявили 5 тысяч вакантных мест. По итогам встреч достигнуты договорённости: 230 граждан уже получили приглашения к дальнейшему трудоустройству. 

Программа ярмарки предложила участникам не только прямое общение с работодателями, но и насыщенную деловую программу. Школьники погрузились в мир профессий через интерактивные профориентационные игры и квесты. Студенты смогли пройти тренировочные собеседования и научились составлять резюме с помощью искусственного интеллекта. Предприниматели посетили семинары о мерах государственной поддержки и приняли участие в тренингах по генерации бизнес-идей. Работодатели, в свою очередь, обсудили на деловых сессиях вопросы наставничества и интеграции участников специальной военной операции в трудовые коллективы. Для участников СВО, людей с инвалидностью и высвобождаемых граждан работали специальные консультационные площадки.

«Обеспечение экономики Арктики квалифицированными кадрами – это фундаментальная задача. Всероссийская ярмарка трудоустройства позволяет не просто закрывать вакансии, а выстраивать долгосрочные отношения: предприятия находят таланты, а жители — достойную работу. Это прямой вклад в повышение конкурентоспособности экономики всего региона», — подчеркнула директор кадрового центра Мурманской области Юлия Рябинова.

Отметим, на сегодняшний день в регионе сохраняется низкий уровень безработицы, который не превышает и половины процента. Численность безработных жителей составляет менее 2 тысяч человек, при этом работодателями заявлено более 16 тысяч вакансий. По статистике, один незанятый житель может претендовать в среднем на 7 свободных рабочих мест. Наибольший спрос на трудовые ресурсы сохраняется в строительстве (43% от всех вакансий), а также в области здравоохранения (9%), в сферах госуправления и обеспечения военной безопасности (13%), образования (8%) и обрабатывающих производств (4%).

 

 

Фото (Кадровый центр «Работа России» Мурманской области): https://gov-murman.ru/info/news/570420/#&gid=1&pid=1

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PetrovihGV
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