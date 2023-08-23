Более 200 специалистов со всей страны принимают участие во всероссийской музейной конференции в Мурманской области

Научно-практическая конференция АДИТ-2023 «Музей как пространство коммуникации» начала работу в Мурманске.

Конференция проходит в России в 27-й раз, но впервые – в Кольском Заполярье, и в нынешнем году стала самой многочисленной по числу желающих принять в ней участие. В очном формате мероприятие собрало на своих площадках почти 200 человек от Томска до Калининграда. Кроме того, впервые участниками музейной конференции стали специалисты из ДНР.

Ежегодные конференции некоммерческого партнёрства «АДИТ» проводятся с 1997 года и объединяют руководителей музеев, библиотек и архивов, а также производителей оборудования, ПО и разработчиков цифровых продуктов для учреждений культуры. Конференция традиционно дает участникам возможность получить экспертную оценку собственных идей и продуктов, а дискуссии с ведущими специалистами дают ощутимый импульс к дальнейшему развитию цифровых технологий в нашей стране.

Программу конференции открыли заполярные проектные мастерские «АДИТ», которые проводились на борту атомного ледокола «Ленин». В течение двух дней музейщики в живой дискуссии обсуждали цифровые и коммуникационные стратегий музеев, а также работу с технологическим и индустриальным наследием.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, на полях конференции уже обсудили мультимедийные решения в музейных экспозициях, а также пути развития и внедрения в работу учреждений культуры технологий на базе искусственного интеллекта. Впереди – дискуссии о применении современных технологий в экспозициях, взаимодействии учреждений с сообществом, инклюзивных проектах и вопросах хранения экспонатов. Кроме того, в программу включены выездные секции, которые пройдут на площадках музеев Полярного и Североморска.

«Для нашего региона большая честь принимать это ведущее научное мероприятие. Наши учреждения в течение многих лет активно внедряют передовые решения и современные технологии в работу музеев и создание экспозиций, и о своем накопленном опыте мы с радостью готовы рассказать коллегам. Уверен, что работа в рамках АДИТ на площадках мурманских музеев станет отправной точкой плодотворного межмузейного сотрудничества и подарит много ярких культурных проектов», – отметил и.о. министра культуры Мурманской области Тимур Давлетшин.

Соорганизатором конференции в Мурманске выступил Мурманский областной краеведческий музей. Следить за площадками конференции можно в режиме онлайн в группе музея или на ресурсах некоммерческого партнерства «АДИТ».

Фото: https://gov-murman.ru