Более 200 тысяч кубометров снега за неделю было вывезено с улично-дорожной сети и дворов области

Сегодня на оперативном совещании министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Алексей Лыженков доложил губернатору о проведении снегоуборочных работ в городах региона.

Было отмечено, что на сегодняшний день состояние улично-дорожной сети оценивается как удовлетворительное, однако по дворовым территориям муниципалитетам следует усилить уборку. Особенно, с учетом приближения весеннего периода, который сопровождается активным снеготаянием. Министр также обратил внимание глав муниципалитетов на необходимость вывоза снежных масс с придомовых территорий и улично-дорожной сети.

Что касается уборки улиц и дорог заполярных городов, то за прошедшую неделю было привлечено 473 единицы техники и 535 дорожных рабочих, к уборке дворов – 236 единиц техники и 2486 работников управляющих компаний. Коммунальными службами убрано 4676 придомовых территорий, очищено более 12 млн квадратных метров дорожного полотна, 797 муниципальных лестниц и 2130 кровель. Объем вывезенного снега составил более 200 тысяч кубометров снега с улично-дорожной сети и дворов.

В системе мониторинга уборки территорий муниципалитетов (СМУТ) было создано 1414 заданий, из них выполнено на 100% – 1389. Лидерами по очистке улично-дорожной сети от снега стали Мурманск, Кировск, Апатиты, Полярные Зори, Ловозерский район, ЗАТО п. Видяево, ЗАТО г. Заозерск, ЗАТО г. Островной, Терский район.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, вместе с тем, продолжают поступать обращения жителей на портал «Наш Север», горячую линию ЖКХ и в социальные сети. Сообщения оперативно передаются коммунальщикам для выполнения снегоуборочных работ. Вопрос уборки территорий муниципалитетов находится на постоянном контроле министерства.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/442178/#&gid=1&pid=1