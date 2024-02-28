Более 200 тысяч жителей Мурманской области воспользовались услугами в личном кабинете «Мое здоровье» на портале «Госуслуги»

В Мурманской области реализуется 54 показателя национального проекта «Здравоохранение». Они направлены на повышение качества и доступности медицинской помощи для жителей региона.

Закуплено 130 единиц медицинского оборудования в 16 медицинских организаций на сумму более 333 млн рублей. Это компьютерные томографы, аппараты УЗИ, ЭКГ, хирургическое, офтальмологическое, гинекологическое, реабилитационное, лабораторное оборудование. Введены в эксплуатацию 32 автомобиля для семи медучреждений региона, 29 из них приобретены опережающими темпами.

«В рамках цифровизации здравоохранения 208 тысяч жителей Мурманской области воспользовались услугами в личном кабинете «Мое здоровье» на портале «Госуслуги». Более 70% записей на приём к врачу совершены дистанционно», – отметила вчера первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко на заседании регионального правительства.

92,8% пациентов с болезнями сердца полностью обеспечены лекарственными препаратами.

83% преждевременных родов происходит под наблюдением врачей в перинатальных центрах. Доля детей, взятых под диспансерное наблюдение с впервые установленными диагнозами, увеличилась до 91,6%.

266 человек эвакуированы с помощью санавиации и доставлены в медицинские учреждения для оказания экстренной медицинской помощи.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, в работе по нацпроекту находятся 18 объектов здравоохранения. Капитально отремонтированы четыре поликлиники. Начали работу две амбулатории – в Североморске-3 и в населённом пункте 27 км железнодорожной станции Мончегорск-Оленья, новый модульный фельдшерско-акушерский пункт в Лесозаводском. Продолжается монтаж семи ФАПов и одной амбулатории, строительство амбулатории с подстанцией скорой помощи и дневным стационаром в Зеленоборском, реконструкция онкодиспансера в Мурманске.

Фото: https://gov-murman.ru