Более 200 тысяч жителей региона прошли вакцинацию против сезонного гриппа

Министерство здравоохранения Мурманской области сообщает, что более 203 тысяч жителей региона прошли вакцинацию против сезонного гриппа, в том числе более 64 тысяч детей.

Для проведения иммунизации против сезонного гриппа в 59-ти прививочных пунктах сформировано 70 прививочных бригад, из них 28 – детских.

Вакцинация против сезонного гриппа на территории региона продолжается, сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области.