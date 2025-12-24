Более 200 участников из 14 городов собрались на масштабной онлайн-встрече семейного сообщества «Родные – Любимые» в Мурманской области

В Мурманской области в формате телемоста прошёл День единых действий для семейного сообщества «Родные – Любимые» «Движения Первых». Мероприятие объединило свыше 200 участников из 80 семей со всего региона.

К онлайн-трансляции присоединились площадки из 14 населённых пунктов области – от Мурманска до Кандалакши. С приветственным словом к участникам обратились министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев и председатель Совета регионального отделения «Движения Первых» Никита Тихомиров. Они отметили важность семьи и ценность подобных встреч для обмена опытом между родителями и детьми из разных городов.

В рамках мероприятия семьи из Мончегорска, Видяево, Заозерска и Апатитов поделились своими историями о том, как совмещают профессиональную деятельность, воспитание детей, учебу и активное участие в жизни «Движения Первых».

После официальной части на всех площадках состоялись церемонии награждения наиболее активных участников сообщества, а также прошли праздничные программы: творческие мастер-классы по созданию новогодних игрушек и сувениров, совместное исполнение песен и неформальное общение.

День единых действий проведён в рамках губернаторского проекта «На Севере – малыш» при поддержке Министерства труда и социального развития Мурманской области. С апреля 2024 года в рамках проекта организовано и проведено уже свыше 50 различных мероприятий для родителей и детей на площадках «Движения Первых», центров «СОПКИ» и «СОПКИ.СЕМЬЯ», а также библиотек региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/559713/#&gid=1&pid=7