Более 200 выпускников медколледжей региона прошли аккредитацию

Аккредитация выпускников медицинских колледжей проходила с 15 по 25 декабря на базе Мурманского областного центра повышения квалификации специалистов здравоохранения и состояла из трёх этапов: тестирование, демонстрация имеющихся навыков с использованием симуляционного оборудования, решение ситуативных задач.

Выпускники, каждый по своей специальности, демонстрировали такие навыки как: приготовление стандартного раствора по рецепту, отпуск лекарственных средств пациенту, регистрация ЭКГ, внутримышечная инъекция, осмотр плода и внутренних органов.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, всего документы об аккредитации получили 31 фармацевт, 9 акушерок, 41 фельдшер и 120 медицинских сестер.