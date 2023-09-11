Более 200 юных спортсменов стали участниками мастер-класса на футбольном поле в плавучем доке

Мастер-класс для более 200 юных футболистов из Костромы, Челябинска и Мурманской области провели члены спортивной сборной команды России на искусственном поле, обустроенном на 16 метров ниже уровня моря - на дне дока Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений, в котором сооружают огромные модульные платформы для сжижения газа.

В первой половине дня при поддержке компании «НОВАТЭК» прошли товарищеские встречи по мини-футболу среди команд общеобразовательных школ, среди мальчиков и девочек, в возрасте 12-13 лет из городов Кострома, Челябинск и Мурманской области. Наш регион представляли команда мальчиков из Гимназии №7 города Мурманска и команда девочек из Кольской средней общеобразовательной школы №2. Обе команды завоевали бронзовые медали.

Во второй половине дня прошёл мастер-класс от спортивной сборной команды России по футболу, в котором приняли участие юные футболисты из Мурманской области, обучающиеся СОШ №21 Мурманска - победители Всероссийского фестиваля «Футбол в школе», а также участники товарищеских встреч (которые состоялись в первой половине дня). Ребята смогли поиграть в футбол с профессиональными спортсменами, взять автографы и сделать фото на память, сообщает региональное Министерство спорта.

Фото: https://gov-murman.ru