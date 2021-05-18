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Мурманская область. Арктика (16+)18.05.21 18:00

Более 2000 россиян хотят быть музейными работниками

Международный день музеев отмечается ежегодно 18 мая начиная с 1977 года. В тот день в Москве и Ленинграде прошла 11 генеральная конференция ICOM (Международный совет музеев). В преддверии памятной даты эксперты hh.ru проанализировали рынок труда России и выяснили, какие специалисты востребованы в данной отрасли, насколько активны сами соискатели, а также какие новые профессии вошли в музейную сферу за последние годы.  

Понятие «музейный работник» объединяет сразу несколько профессий: хранители, научные сотрудники, методисты, экскурсоводы, экспозиционеры, смотрители, реставраторы, искусствоведы и другие. С начала года соискатели по всей стране разместили более 2 200 резюме в изучаемой сфере, из них 41% пришёлся на Москву, 27% - на Санкт-Петербург, 4% - на Московскую область, по 2% соискатели из Свердловской области и Краснодарского края и ещё 1% в Татарстане.

С начала года несколько сотен россиян ищут работу музейным экскурсоводом. В данной профессии соискатели часто отмечают имеющееся культурологическое образование или созданные уникальные проекты, которые готовы внедрить в работу. Так, одна из соискательниц имеет почти 30-летний стаж работы, а также собственные авторские экскурсии для различных возрастных групп и иностранных туристов. Другая соискательница на место экскурсовода ранее работала смотрителем в крупном музее, где обеспечивала безопасность культурных ценностей и отвечала за сохранность экспонатов.

В музейных работников переквалифицируются и специалисты из других отраслей. Так, музейным администратором желает стать соискательница с 17-летним стажем работы, которая до этого на протяжении 9 лет была читала студентам лекции по технологическому машиностроению.

Кроме того, за последнее время в состав музейных профессий вошли и другие специальности, ранее не характерные для этой сферы, но необходимые сейчас для её развития: smm-менеджер, smm-редактор, музейный редактор, PR-менеджер в музейной сфере и другие.

По данным резюме, опубликованных на hh.ru в 2021 году, 67% соискателей в изучаемой сфере – женщины. 56%, разместивших резюме, находятся в возрасте от 35 до 50 лет, ещё 11% - в возрасте 60 лет и более. Подавляющее большинство россиян, желающих стать музейными работниками, уже имеют опыт работы более 6 лет, у 8% соискателей опыт работы от 1 года до 3 лет, еще 6% вообще не имеют никакого опыта, но готовы развиваться в этой сфере. Как правило соискатели претендуют на полный рабочий день, 38% предпочитают дистанционный формат работы.

19% соискателей на место музейного работника претендуют на зарплату от 15000 до 40000 рублей. Каждый пятый соискатель ожидает зарплату от 40000 до 75000 рублей, ещё 9% указали уровень заработка до 190000 рублей.

В свою очередь работодатели с начала года разместили несколько сотен вакансий, среди которых большая часть предназначена для музейных экскурсоводов, еще требуются реставраторы, хранители музейных ценностей, методисты, смотрители, а также научные сотрудники. Средняя предлагаемая зарплата для музейных работников в России находится в диапазоне от 25000 до 50000 рублей.

 

Вакансии для музейных работников России, на которые можно откликнуться прямо сейчас:

Вакансия

Город

Зарплата

Художник-реставратор экспонатов из ткани

 

Тверь

от 25 000 до 30 000 руб. до вычета налогов

Музейный работник

 

Архангельск

Зарплата по итогам собеседования

Экскурсовод

 

Владимир

от 20 000 до 22 000 руб. до вычета налогов

Младший научный сотрудник отдела выставочной деятельности

 

Краснодар

от 26 000 до 28 000 руб. на руки

Младший научный сотрудник в музей им. Андрея Рублева

 

Москва

от 35 000 до 35 000 руб. на руки

Музейный смотритель

 

Москва

от 25 000 до 25 000 руб. на руки

Главный хранитель музея

 

Москва

Зарплата по итогам собеседования

Реставратор цифровых материалов

 

Домодедово

от 80 000 руб. до вычета налогов

SMM-редактор

Екатеринбург

от 30 000 до 35 000 руб. до вычета налогов

Фотограф в музей-аттракцион

 

Санкт-Петербург

от 45 000 до 60 000 руб. на руки

Гардеробщик в музей Эрарта

 

Санкт-Петербург

от 28 000 руб. до вычета налогов

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