Более 2000 северян стали участниками акции «Ночь в «Научке», которая прошла в областной библиотеке

До глубокой ночи площадки масштабной акции собирали на своих площадках писателей и поэтов, музыкантов и танцоров, мастеров рукоделия, любителей чтения, настольных игр, театра и кино.

Гости мероприятия смогли посетить святая святых библиотеки – книгохранение. Настоящими хитами «Ночи» стали интерактив от группы военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон», викторина «Murmansk.travel» от Туристского информационного центра Мурманской области, встреча с популярной писательницей Аной Шерри, а также квест «Дело в библиотеке».

Как пишет vk.com/murmanculture, для детей библиотека организовала мастер-классы, показы в планетарии, подвижные и компьютерные игры, для родителей – караоке-вечеринку, кинопоказы, концертные и музыкальные номера, зону отдыха с настольными играми, для молодёжи – турниры по «Just Dance» и «Mortal Kombat».

Центр современного искусства стал точкой концентрации талантливой молодёжи и самой долгоиграющей площадкой «Ночи в «Научке», завершив культурный марафон в два часа ночи: «Шиш да Малина» с программой «Фонарик любви», музыкальный концерт при участии коллективов молодых музыкантов Мурманска «Даша Парная», Марии Вайс, а завершилось всё дискотекой, которая продолжалась до двух ночи.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457265550%2Fwall-139605315_22583