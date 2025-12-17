Более 2000 спортсменов со всей страны зарегистрировались на 52-й Мурманский лыжный марафон Праздника Севера

Меньше чем за полтора месяца организаторы продали более 2000 слотов на 52-й Мурманский лыжный марафон. Он состоится в рамках 91-го Праздника Севера 28-29 марта 2026 года.

На дистанцию 25 километров свободным стилем регистрация завершилась ещё в ноябре. Пока остались места на других дистанциях: на 50-километровках «коньком» – 37 и классическим стилем – 134, в полумарафонах на 25 километров «классикой» для взрослых и юношей 17-18 лет соответственно 70 и 9 мест.

Весной следующего года Мурманский лыжный марафон вновь станет главным событием Полярной олимпиады и соберёт более 2,5 тысячи лыжников из разных уголков России – от Калининграда до Камчатки и других стран, отмечает региональное Министерство спорта.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558828/#&gid=1&pid=1