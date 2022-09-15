Более 2000 уникальных пользователей посетили турпортал Мурманской области за 2 дня работы Международного форума «ОТДЫХ Leisure 2022»

В Москве проходит Международный форум-выставка по туризму «ОТДЫХ Leisure 2022», где Мурманская область презентует туристский потенциал и осенне-зимние предложения региона.

«Стенд Мурманской области – один из самых запоминающихся и ярких на мероприятии этого года. Уникальные туристические предложения в комбинации с региональной викториной вызывают повышенный интерес к представителям туристического бизнеса», – отметил заместитель начальника отдела продвижения и маркетинга комитета по туризму Мурманской области Денис Мальцев.

В рамках форума уже состоялись тематические сессии, где Мурманская область представила свой опыт и результаты работы по развитию гастрономического туризма в регионах «серебряного ожерелья России», поделилась практикой поддержки инвесторов и предпринимателей, реализующих проекты в северных широтах, планами по развитию сотрудничества с международными партнёрами.

За 2 дня работы выставки туристический портал региона посетили более 2 тысяч уникальных пользователей. Интерес к туристическим продуктам Кольского Заполярья проявляют и в режиме офлайн.

Как сообщает региональный комитет по туризму, стенд Мурманской области активно посещают представители турбизнеса из других регионов РФ и стран. Так, например, делегация министерства туризма Малайзии выразила заинтересованность в организации и развитии туристического трафика между Кольским Заполярьем и южным государством.

Фото: https://murmansk.travel/journals/102