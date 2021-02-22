Более 2000 военнослужащих армейского корпуса Северного флота прошли вакцинацию от Covid-19

В подразделениях и воинских частях армейского корпуса Северного флота продолжается вакцинация военнослужащих от новой коронавирусной инфекции препаратом «Гам-Ковид-Вак» российского производства.

Прививку уже получили более 2000 военнослужащих и членов их семей. Большинство из них привиты уже обеими компонентами вакцины. Более 700 человек получили укол только первой компонентой.

В ходе вакцинации особое внимание уделяется отдаленным гарнизонам. Например, в селе Алакуртти, которое находится на расстоянии более 300 километров от регионального центра, уже привиты обеими компонентами около 500 арктических мотострелков.

Вакцинация в арктической бригаде продолжается. Инъекции делают специалисты военно-медицинской службы соединения в медицинских пунктах.

В ближайшее время прививку получат ещё несколько сотен военнослужащих и членов их семей, сообщает пресс-служба Северного флота.