Более 2000 зрителей. 8 лучших российских райдеров. В Мурманске прошёл второй Кубок Арктики по мотофристайлу

Мурманский спортивный комплекс «Долина Уюта» в субботу, 23 июля, во второй раз стал площадкой проведения зрелищного мероприятия – Кубка Арктики по мотофристайлу. В церемонии открытия принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Наша задача – делать для северян как можно больше ярких событий, чтобы люди могли активно провести время всей семьёй. В прошлом году Мурманская область выступила инициатором создания Кубка Арктики по такому зрелищному виду спорта, как мотофристайл. И уже второй раз это необычное, экстремальное мероприятие объединяет лучших российских райдеров и собирает большое количество жителей Кольского Заполярья, а также гостей региона», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Губернатор Мурманской области пожелал всем участникам Кубка Арктики удачи, а зрителям – хорошего настроения. Он также подчеркнул значимость подобных мероприятий и выразил уверенность в том, что их в событийном календаре будет появляться ещё больше.

Несмотря на дождливую погоду, более 2 тысяч зрителей пришли поболеть за восьмёрку профессиональных райдеров, исполняющих экстремальные трюки на мотоциклах. Показать своё мастерство для мурманчан и гостей заполярной столицы приехали талантливые спортсмены из Москвы, Екатеринбурга, Пятигорска и Тихорецка. Все они – неоднократные призёры и участники чемпионатов России и Европы, участники FMX-шоу по мотофристайлу.

В рамках соревновательной части мотофристайлеры разделились на 4 команды. Судейская оценка осуществлялась по 2 номинациям: «Команда победителей» и «Whip contest». В результате 1 место заняла команда Михаила Ярыгина и Руслана Ромащенко. Серебро – у тандема Владимира Ярыгина и Ильи Бутакова. Почётное 3 место – у Николая Иванкова и Никиты Крячко. Всего одного очка не хватило команде Евгения Ашихмина и Игоря Грея, чтобы взять бронзу. Лучшим в номинации Whip contest стал Владимир Ярыгин, установивший в 2017 году рекорд – прыжок на мотоцикле на движущийся БелАЗ 75710.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, медали, дипломы, а также кубок победителя специальной номинации вручали министр спорта Мурманской области Светлана Наумова и директор регионального Центра спортивной подготовки Александр Зубко. Сразу после церемонии награждения гости спортивного праздника могли получить автографы и сделать фото с райдерами.

Помимо зрелищного представления для гостей на протяжении всего мероприятия работали интерактивные площадки, футдраки и тренажёр «Wheelie Machine».