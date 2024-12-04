Более 21 тысячи осмотров жителей отдаленных населенных пунктов проведено выездными медицинскими бригадами

В рамках плана «На Севере – жить» продолжают активно работать выездные бригады. За 10 месяцев текущего года в отдаленных населённых пунктах выездными бригадами выполнено более 21 тысячи осмотров жителей «отдалёнки». Об этом 2 ноября на оперативном совещании рассказал заместитель губернатора– министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

«За 10 месяцев медицинскими бригадами центральных районных больниц выполнено 452 выезда в населённые пункты в зоне их обслуживания. Проведено более 21 тысячи осмотров. В Печенгской, Кольской и Кандалакшской ЦРБ, имеющих больше всего «отдалёнки», работа выездных бригад проводится, в том числе, с использованием передвижных медицинских комплексов. Комплексы приобретены в рамках нацпроекта «Здравоохранение», а также за счёт средств областного бюджета в рамках плана «На Севере – жить». В ходе 358 таких выездов в «отдаленке» выполнено более 14 тысяч посещений и 8 тысяч исследований, в том числе лучевых. Это более 3,7 тысячи флюорографий и более 2,6 тысячи маммографий», – рассказал Дмитрий Панычев.

Кроме того, проведено 13 выездов бригад специалистов областных медорганизаций (Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина, Мурманский областной клинический многопрофильный центр, Мурманская областная детская клиническая больница и Мурманский областной онкологический диспансер), состав которой формируется с учётом потребности населения в том или ином специалисте. Ими осмотрено более 890 человек.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, ещё одна важная составляющая инфраструктуры системы здравоохранения - транспортная доступность медорганизаций для пациентов. С осени 2021 года по поручению главы региона Андрея Чибиса был запущен первый медицинский шаттл. Сегодня медицинские шаттлы действуют на 14 маршрутах, также работает рейсовый шаттл «Кировск-Апатиты-Кировск». За 10 месяцев выполнено 877 выездов шаттлов, которыми более 13 тысяч пациентов были доставлены к месту оказания помощи, что больше, чем за 2022 и 2023 годы вместе взятые.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/