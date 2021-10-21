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Мурманская область. Арктика (16+)21.10.21 17:45

Более 2100 военнослужащих отдельной мотострелковой бригады Северного флота прошли ревакцинацию

В Печенгской отдельной мотострелковой бригаде армейского корпуса Северного флота проходит плановая ревакцинация личного состава против коронавирусной инфекции. Повторную прививку получили уже свыше 2100 военнослужащих. Всего ревакцинацию должны пройти более 3800 печенгских мотострелков.

Прививку от новой коронавирусной инфекции также получают гражданские служащие воинских частей и члены семей военнослужащих. Пока вакцинируются только совершеннолетние.

Ревакцинация проводится при нормальном самочувствии после обязательного осмотра врачом-терапевтом. Поводом для медицинского отвода от прививки может быть заболевание в острой или хронической форме.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, вакцинация и ревакцинация военнослужащих и членов их семей являются самым эффективным способом борьбы с коронавирусом Ковид-19. По словам начальника медицинской службы отдельной мотострелковой бригады майора медицинской службы Дмитрия Енина, в последнее время с учётом роста заболеваемости по стране случаев заболеваний новой коронавирусной инфекцией среди вакцинированных военнослужащих бригады, не отмечено.

 

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