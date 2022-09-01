Более 2,2 млрд рублей из областного бюджета направлено в Полярные Зори за последние три года

31 августа губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл выездное заседание регионального правительства в г. Полярные Зори. В рамках рабочей поездки глава региона также проверил готовность образовательных учреждений к новому учебному году и ход работ на объектах благоустройства.

Гимназия №1 готова принять школьников. Губернатор осмотрел кабинеты проектной деятельности и формирования цифровых и гуманитарных компетенций. Они созданы в рамках проекта «Точка роста». Особое внимание уделяется техническому образованию, - для ребят обустроен современный кабинет физики в рамках программы «Arctic schools», а также созданы рекреационные зоны для начальной школы. Из областного бюджета выделены средства на реализацию мероприятий по направлению «Полезная перемена». Создано игровое развивающее пространство, благоприятно влияющее на формирование личности школьника. Кроме того, интерактивные зоны позволяют детям облегчить адаптацию к школе.

«Важно, что работы удалось завершить в срок и ребятам здесь будет комфортно», — отметил глава региона.

Также Андрей Чибис посетил детский сад №6. В учреждении есть музыкальный и спортивный залы, изостудия, кабинеты учителя-логопеда и педагога-психолога. Прогулочные площадки для каждой группы оснащены спортивно-игровым оборудованием, крытыми верандами. На территории детского сада находится участок для ознакомления детей с природой.

В этом году учреждение стало одним из победителей проекта «Arctic schools». Благодаря этому в детском саду будет создан современный музыкальный зал.

В средней школе №3 за летний каникулярный период произошло множество изменений. С 15 сентября в школе открывается центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Отремонтированы учебные помещения под лаборатории биологии, химии и физики. Приобретена учебная мебель, получено необходимое оборудование.

В 2022 году школа стала победителем конкурсного отбора на предоставление субсидии в размере 1 млн рублей на создание и материальное оснащение юнармейской комнаты. Приобретенное оборудование позволит проводить практические занятия с участниками движения, организовывать слеты, соревнования.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, кроме того, глава региона проверил ход ремонтных работ объектов благоустройства. В Полярных Зорях планируется установка малых архитектурных форм, светильников, устройство подпорных стен и опор. Работы реализуются в рамках программы «Формирование современной городской среды Мурманской области».

«Полярные Зори развиваются, заметна эффективная работа местных властей при поддержке регионального правительства. В 2018 году помощь Полярным Зорям из областного бюджета была менее 500 тысяч рублей. За последние три года эта сумма выросла до 2,2 млрд рублей. В этом году мы направили на развитие города более 1 млрд. Наша задача — помогать муниципалитетам», — подчеркнул глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru