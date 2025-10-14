«Север помнит»: в Мурманской области запланировано более 250 мероприятий, приуроченных к 81-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в ЗаполярьеНовый рекорд: 464 тысячи туристов посетили Мурманскую область за 8 месяцев 2025 года
Мурманская область. Арктика (16+)14.10.25 13:30

Более 23 тысяч северян приняли участие в просветительских и обучающих мероприятиях по первой помощи

В Мурманской области в рамках региональной программы по организации массовой подготовки населения по вопросам оказания первой помощи проведены рабочие встречи во всех муниципалитетах. Среди ключевых задач – необходимость создания специальных площадок, где все желающие смогут беспрепятственно научиться основам оказания первой помощи пострадавшим.

В просветительских и обучающих мероприятиях по первой помощи приняли участие более 23 тысяч северян, 1800 из которых прошли обучение по программам оказания первой помощи.

«Обучающие мастер-классы на сегодняшний день проводят 26 инструкторов из Центра повышения квалификации специалистов здравоохранения, Мурманской областной станции скорой медицинской помощи, Российского Красного Креста, Территориального центра медицины катастроф, Мурманского и Кольского медицинских колледжей, волонтёры-медики. Планируется, что в последующие два года обучающими мероприятиями по первой помощи будут охвачены 19 тысяч северян ежегодно», – отметила главный внештатный специалист по первой помощи министерства здравоохранения Мурманской области Галина Хохлова. 

Следующим этапом в рамках региональной программы станет подготовка инструкторов в муниципалитетах для тиражирования опыта подготовки навыкам оказания первой помощи и формирования культуры первой помощи у северян.

С 13 по 26 октября в образовательных учреждениях запланировано проведение обучающих мероприятий для подрастающего поколения по базовым приемам проведения сердечно-легочной реанимации в рамках Всемирного дня «Запусти сердце».

В социальной сети «ВКонтакте» создана группа «Первая помощь в Заполярье», где можно ознакомиться с инструкциями и видеоуроками по оказанию первой помощи при различных экстренных состояниях, графиками обучающих мероприятий и подготовительных курсов, а также другими практико-ориентированными мероприятиями, проводимыми в регионе.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, обладание навыками оказания первой помощи в случае экстренной ситуации может спасти жизнь и сохранить здоровье пострадавшим при несчастных случаях, травмах, ранениях, поражениях, отравлениях, других состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью пострадавших, до начала оказания медицинской помощи.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555083/#&gid=1&pid=3

