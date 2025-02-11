Более 230 культурных мероприятий к 23 февраля пройдут во всех муниципалитетах Мурманской области

В феврале в Мурманской области запланирован ряд значимых культурных и патриотических мероприятий, посвящённых Дню защитника Отечества, об этом 10 февраля рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время еженедельного оперативного совещания.

«Это концерты, возложения цветов к мемориалам, уроки мужества, исторические квесты и интерактивные программы. Ключевые события включают: торжественный концерт с участием Ансамбля песни и пляски Северного флота, который пройдёт 21 февраля, встречу молодёжи с участником специальной военной операции в рамках «Арктического диалога» 22 февраля, торжественный митинг у Мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья» и театрализованный концерт на площади Пять Углов, который станет официальным открытием Года защитника Отечества 23 февраля», — отметил глава региона.

Также в культурной афише региона — премьера сериала «Челюскин. Первые», которая состоится 15 февраля в кинотеатре «Мурманск». Многосерийный фильм расскажет об уникальной спасательной операции в Арктике, которая произошла в 30-х годах прошлого века. Она стала важным этапом в изучении и освоении Арктики. Несмотря на то, что в картине есть место художественному вымыслу, многие факты авторы постарались передать с максимальной достоверностью. Наши современные достижения в развитии Северного морского пути и Арктики основаны на опыте и усилиях прошлых поколений, таких, как Отто Юльевич Шмидт и его команда.

Все мероприятия доступны для молодёжи по «Пушкинской карте», а на афишах размещены QR-коды для удобного приобретения билетов.

Февраль станет месяцем, насыщенным событиями, направленными на укрепление патриотизма, сохранение исторической памяти и поддержку культурного наследия региона. Губернатор Мурманской области призвал всех жителей Мурманской области активно использовать возможность стать частью этих событий.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики Мурманской области /Информация о всех основных культурных мероприятиях Мурманской области находится в разделе «Афиша» на портале «Наш Север».https://nashsever51.ru/afisha

Фото: https://www.citymurmansk.ru/