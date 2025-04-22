Более 230 предложений по поддержке участников СВО и их семей поступило на форум «Сильные идеи для нового времени»

Продолжается приём заявок на форум «Сильные идеи для нового времени», организатором которого выступают Агентство стратегических инициатив и Фонд «Росконгресс». Инициативы в 2025 году принимают по пяти направлениям, особое внимание – участникам СВО и членам их семей. Один из треков - Национальная социальная инициатива.

Уже сейчас на платформе подано более 230 идей, касающихся темы поддержки участников СВО и членов их семей. Среди предложений – обучение вождению, организация семейных туров выходного дня с погружением в культуру отдельных населённых пунктов. Также предлагают механизмы для внедрения физических упражнений в повседневную жизнь, различные методы реабилитации, в том числе через развитие инклюзивного спорта. Есть идеи, касающиеся психологической помощи бойцам.

Кроме того, в рамках Национальной технологической инициативы военные могут подать свои идеи на треки: применение готовых гражданских технологий для нужд армии, обучение знаниям и навыкам, востребованным на СВО, внедрение гражданских технологий в вооруженные силы, идеи по новым использованиям дронов, энергообеспечению фронтовой территории.

Организаторы приглашают подать свои предложения до 15 мая на крауд-платформе идея.росконгресс.рф.

Цель форума «Сильные идеи для нового времени» – выбрать и реализовать 100 сильных идей, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей. Для каждого жителя – это возможность предложить свою инициативу, получить ее профессиональную оценку и возможности для реализации.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/