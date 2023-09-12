Мурманская область. Арктика (16+)12.09.23 16:00
Более 230 студентов-отличников в Мурманской области будут в этом учебном году ежемесячно получать региональную стипендию в 10 тысяч рублей
В этом учебном году больше чем на 40% увеличилось количество студентов-отличников, получающих именную губернаторскую стипендию. Об этом сообщил в ходе оперативного совещания в правительстве Мурманской области глава региона Андрей Чибис.
«В прошлом году мы ввели региональную стипендию для отличников колледжей и техникумов в размере 10 тысяч рублей ежемесячно. Она действует только второй год, но мы видим, что стипендия стала хорошим стимулом для ребят учиться на отлично. В этом учебном году её будут получать уже более 230 студентов. Мы гордимся нашими амбициозными и энергичными молодыми северянами. Будем рады поддерживать ваши созидательные проекты и начинания в самых разных отраслях», – подчеркнул глава региона.
Фото: https://gov-murman.ru
Комментарии
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Последние комментарии
Виктория
11.09.23 19:54
Здравствуйте!как то расплывчато везде пишется,г.Санкт-Петербург 9-12 сентября,а можно ,как то поконкретнее,что бы пройти хоть немного,где и когда???Благодарю! *** Вот ссылка на подробную информацию
Екатерина
03.09.23 15:50
Чтобы вести такие расследования надо было собрать больше информации, а не на скорую руку городить «огород». Сюжет больше напоминает ряд собранных в кучу неподтвержденных недофактов чем, материал похож
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Анастасия
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