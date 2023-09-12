Более 230 студентов-отличников в Мурманской области будут в этом учебном году ежемесячно получать региональную стипендию в 10 тысяч рублей

В этом учебном году больше чем на 40% увеличилось количество студентов-отличников, получающих именную губернаторскую стипендию. Об этом сообщил в ходе оперативного совещания в правительстве Мурманской области глава региона Андрей Чибис.

«В прошлом году мы ввели региональную стипендию для отличников колледжей и техникумов в размере 10 тысяч рублей ежемесячно. Она действует только второй год, но мы видим, что стипендия стала хорошим стимулом для ребят учиться на отлично. В этом учебном году её будут получать уже более 230 студентов. Мы гордимся нашими амбициозными и энергичными молодыми северянами. Будем рады поддерживать ваши созидательные проекты и начинания в самых разных отраслях», – подчеркнул глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru