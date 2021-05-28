Более 230 сварщиков ищут работу в Мурманской области

28 мая в России отмечают День сварщика. Накануне праздника аналитики hh.ru, крупнейшего портала по поиску работы и сотрудников, выяснили, сколько сварщиков ищут работу в регионе, какую зарплату ждут, какие вакансии есть для соискателей, а также подготовили серию фактов о данной профессии на рынке труда Мурманской области.

На данный момент на мурманском рынке труда ищут работу более 230 сварщиков. Регион занимает четвёртое место по числу сварщиков-соискателей после Петербурга, Ленинградской и Архангельской областей. Более 70% соискателей в регионе имеют опыт работы от 3 до 6 лет, каждый пятый пришёл в профессию недавно и только начинает нарабатывать стаж.

Мурманские сварщики ожидают зарплату от 25 тысяч до 75 тысяч рублей. Есть также порядка 20 соискателей, которые желают более 100 тысяч рублей в месяц. Как правило, такие соискатели имеют опыт работы – от 10 до 20 лет и не хотят переезжать никуда из Мурманской области.

Интересные факты о сварщиках:

1. С начала этого года в регионе было открыто более сотни вакансий сварщиков, прирост по числу вакансий по сравнению с началом 2020 года – 43%. Профессия сварщика входит в десятку самых востребованных рабочих специальностей в Мурманской области, уступая лишь электромонтёрам, слесарям, электрикам и грузчикам.

2. Порядка 52% вакансий для сварщиков – это работа вахтовым методом.

«Предложения с вахтовым методом работы – это тенденция, свойственная вакансиям для сварщиков. Довольно часто, помимо заработной платы, соискателям предлагается проживание, питание, компенсация проезда и регулярные медосмотры за счёт работодателя», - уточняет Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по Северо-Западу.

3. Чаще всего вакансии для сварщиков в Мурманской области открывают строительные, промышленные и работающие в химической отрасли компании и (по 10% от всех предложений для каждой отрасли), а также компании из сферы тяжёлого машиностроения (7%).

4. Более половины компаний ждут кандидатов с опытом работы от 1 до 3 лет, 18% - готовы рассмотреть претендентов, не имеющих опыта вовсе.

5. Подавляющее большинство соискателей-сварщиков – мужчины – 98%.

6. Диапазон средних предлагаемых зарплат в вакансиях сварщиков составляет от 50 тысяч до 90 тысяч рублей, есть более 50 вакансий с предлагаемой зарплатой от 115 тысяч рублей.

7. Одни из самых распространенных требований работодателей к сварщикам – наличие удостоверения НАКС и навык чтения чертежей.