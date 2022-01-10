Более 230 тысяч северян приняли участие в культурных и спортивных мероприятиях региона в новогодние праздники

В новогодние праздники в Мурманской области прошло около 700 культурных и спортивных мероприятий, участниками которых стали более 230 тысяч северян. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

«За предновогодние и праздничные дни порядка 16 тысяч человек также посетили традиционную ярмарку «На Севере – тепло!» на улице Воровского. Она, безусловно, пользуется огромным спросом», – отметил глава региона.

Андрей Чибис ещё раз поблагодарил коллег из Министерства культуры, спорта, информационной политики, Мурманконгресса и всех муниципалитетов области за организацию досуга и точек притяжения для жителей Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор также добавил, что необходимо обеспечивать и постоянную качественную работу катков. Он подчеркнул, что такие пространства необходимы для северян, и поручил муниципалитетам региона следить за их очисткой.

«Всех наших коллег, ответственных за организацию таких точек притяжения и досуга, как катки, прошу следить, чтобы такая спортивно-развлекательная инфраструктура находилась в надлежащем состоянии. Напомню, что по всей области у нас насчитывается более 60 катков», – сказал глава региона.

Кроме того, Андрей Чибис отметил, что получал много положительных отзывов по поводу особенного новогоднего вида Мурманска.

«На новогоднее украшение Мурманска, иллюминацию приезжали посмотреть не только с других городов, муниципалитетов нашей области, но и жители других регионов. За это огромное спасибо хочу сказать нашему министерству градостроительства и благоустройства», – подчеркнул губернатор.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=21737&page=1