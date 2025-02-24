Более 2,4 тысячи самозанятых северян направляют страховые взносы в Отделение СФР по Мурманской области для формирования будущей пенсии

Самозанятые жители Заполярья, применяющие налог на профессиональный доход, могут самостоятельно формировать свои пенсионные права. Для этого им необходимо добровольно уплачивать взносы на обязательное пенсионное страхование (ОПС) в Отделение СФР по Мурманской области. Более 2450 самозанятых северян уже воспользовались данным правом.

Стоит отметить, что самозанятые граждане законодательно освобождены от уплаты взносов на обязательное пенсионное страхование, следовательно, периоды их деятельности в этом статусе не учитываются при формировании страховой пенсии. Однако самозанятые мурманчане могут накопить необходимый стаж и пенсионные баллы, добровольно вступив в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и самостоятельно уплачивая страховые взносы.

Чтобы вносить страховые взносы и формировать свою будущую пенсию, самозанятым жителям региона следует зарегистрироваться в Отделении СФР по Мурманской области в качестве добровольно вступившего в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию. Сделать это можно на портале госуслуг, через мобильное приложение «Мой налог» или в клиентской службе регионального Отделения СФР.

В 2025 году минимальный размер добровольных страховых взносов для самозанятых составляет 59241,60 рубля. При его уплате в полном объёме будут начислены 0,975 индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК) и 1 год стажа. Если взносы были уплачены в меньшем размере, то пенсионные коэффициенты и стаж будут рассчитаны пропорционально уплаченным взносам. Максимальный размер взносов в 2025 году составляет 473932,80 рубля (7,799 ИПК). Приобретенные пенсионные коэффициенты и стаж будут отражены на лицевом счёте гражданина до 1 марта 2026 года.

Уплатить страховые взносы необходимо до 31 декабря текущего года. Платёж можно перечислить одной суммой или разбить на несколько платежей в течение года. Если заявление о добровольном вступлении в правоотношения по ОПС подано не с начала года, то размер взноса определяется пропорционально количеству оставшихся до конца года календарных месяцев. Учет взносов происходит автоматически — представлять документы, подтверждающие платежи, не требуется.

При возникновении вопросов можно обратиться в единый контакт-центр по телефону 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).

Фото: https://vk.com/sfr.murmanskayaobl?z=photo-88457467_457241113%2Fe917a62ae61dba64df