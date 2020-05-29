Более 240 млн рублей из областного бюджета направят на развитие Печенгского муниципального округа

В 2020 году на развитие Печенгского муниципального округа из областного бюджета выделят более 240 млн рублей. Правительством Мурманской области разработана региональная программа, которая направлена на стабилизацию социально-экономической ситуации и формирование условий для устойчивого развития территории. Подробный доклад на эту тему на заседании правительства представила замгубернатора Ольга Кузнецова.

Сохранение и улучшение качества жизни населения Печенгского округа – первоочередная задача, поставленная перед региональным правительством и администрацией муниципального образования. Так, в 2020 году планируется благоустроить восемь дворовых территорий и два общественных пространства в рамках плана «На Севере – жить.2030», сформированного с учетом предложений жителей.

Вице-губернатор отметила значительное увеличение финансирования на дорожную деятельность. На эти цели планируется направить 48,2 млн рублей – почти в восемь раз больше, чем в 2019 году. В планах произвести ремонтные работы на участке дороги в поселке Корзуново, автодороги по улице Юбилейной в Заполярном, в Никеле в этом году обновят дорожное полотно по улице Советской, также ремонту подлежит автодорога в Лиинахамари.

Порядка 33 млн рублей направят на подготовку населенных пунктов к предстоящему отопительному периоду. Также прорабатывается вопрос модернизации системы теплоснабжения в Печенге за счет внебюджетных средств.

Ольга Кузнецова отдельно остановилась на мероприятиях в сфере образования. В поселке Никель в этом году капитально отремонтируют школу №20, более 3 млн рублей выделят на создание центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», также в Печенге планируется строительство пристройки к зданию действующей начальной школы. Проектно-сметная документация разрабатывается.

Среди ключевых задач – улучшение инвестиционного климата и создание благоприятных условий для ведения бизнеса. На сегодняшний день есть возможности для развития новых направлений – сферы услуг, сервиса, промышленного и экологического туризма. Ведется работа по привлечению инвесторов и реализации новых проектов на территории округа, в частности, по строительству центра обработки данных и металлургического завода по производству мелющих шаров и сортового проката, что позволит создать более 400 рабочих мест.

Вице-губернатор подчеркнула, что базой для программы социально-экономического развития Печенгского округа стало соглашение о сотрудничестве, заключенное в начале 2020 года между правительством Мурманской области и ПАО «ГМК «Норильский никель». Так, уже действует «Центр социальных проектов «Вторая школа» – главный драйвер и интегратор реализации и сопровождения программы. На создание инфраструктуры для опережающего развития, благоустройство общественных пространств предусмотрено почти 266 млн рублей, основная часть – 230 млн рублей – денежные средства компании «Норникель».

«Реализация социально-экономической программы позволит вдохнуть новую жизнь в Печенгский округ и повысить качество жизни граждан. Задача не простая, но крайне важная. Акцент необходимо сделать на развитие промышленного и экологического туризма. Рассчитываем, что проект компании «Норильский никель» по созданию туристического кластера станет одним из резидентов ТОР», – сказал губернатор Андрей Чибис, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.