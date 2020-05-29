В санаторий – только со справками!Пандемия не помешает лову сёмги на реках Заполярья
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)29.05.20 09:30

Более 240 млн рублей из областного бюджета направят на развитие Печенгского муниципального округа

В 2020 году на развитие Печенгского муниципального округа из областного бюджета выделят более 240 млн рублей. Правительством Мурманской области разработана региональная программа, которая направлена на стабилизацию социально-экономической ситуации и формирование условий для устойчивого развития территории. Подробный доклад на эту тему на заседании правительства представила замгубернатора Ольга Кузнецова.

Сохранение и улучшение качества жизни населения Печенгского округа – первоочередная задача, поставленная перед региональным правительством и администрацией муниципального образования. Так, в 2020 году планируется благоустроить восемь дворовых территорий и два общественных пространства в рамках плана «На Севере – жить.2030», сформированного с учетом предложений жителей.

Вице-губернатор отметила значительное увеличение финансирования на дорожную деятельность. На эти цели планируется направить 48,2 млн рублей – почти в восемь раз больше, чем в 2019 году. В планах произвести ремонтные работы на участке дороги в поселке Корзуново, автодороги по улице Юбилейной в Заполярном, в Никеле в этом году обновят дорожное полотно по улице Советской, также ремонту подлежит автодорога в Лиинахамари.

Порядка 33 млн рублей направят на подготовку населенных пунктов к предстоящему отопительному периоду. Также прорабатывается вопрос модернизации системы теплоснабжения в Печенге за счет внебюджетных средств.

Ольга Кузнецова отдельно остановилась на мероприятиях в сфере образования. В поселке Никель в этом году капитально отремонтируют школу №20, более 3 млн рублей выделят на создание центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», также в Печенге планируется строительство пристройки к зданию действующей начальной школы. Проектно-сметная документация разрабатывается.

Среди ключевых задач – улучшение инвестиционного климата и создание благоприятных условий для ведения бизнеса. На сегодняшний день есть возможности для развития новых направлений – сферы услуг, сервиса, промышленного и экологического туризма. Ведется работа по привлечению инвесторов и реализации новых проектов на территории округа, в частности, по строительству центра обработки данных и металлургического завода по производству мелющих шаров и сортового проката, что позволит создать более 400 рабочих мест.

Вице-губернатор подчеркнула, что базой для программы социально-экономического развития Печенгского округа стало соглашение о сотрудничестве, заключенное в начале 2020 года между правительством Мурманской области и ПАО «ГМК «Норильский никель». Так, уже действует «Центр социальных проектов «Вторая школа» – главный драйвер и интегратор реализации и сопровождения программы. На создание инфраструктуры для опережающего развития, благоустройство общественных пространств предусмотрено почти 266 млн рублей, основная часть – 230 млн рублей – денежные средства компании «Норникель».

«Реализация социально-экономической программы позволит вдохнуть новую жизнь в Печенгский округ и повысить качество жизни граждан. Задача не простая, но крайне важная. Акцент необходимо сделать на развитие промышленного и экологического туризма. Рассчитываем, что проект компании «Норильский никель» по созданию туристического кластера станет одним из резидентов ТОР», – сказал губернатор Андрей Чибис, пишет  Министерство информационной политики Мурманской области.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«Рифы» на пути реализации планов по загрузке Северного морского пути
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решенийМурманской областной Думе исполнилось 25 лет
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Алекс
28.05.20 18:06
Чему радуетесь? Тому,что организация,рассадник заразы,вогнавшая в анабиоз целый регион,подкинет денег областным чинушам? Ну-ну,радуйтесь!
Комментарий к новости:Регион и «НОВАТЭК» планируют плотно сотрудничать
Zdoroviak
27.05.20 12:02
Очередная дурь, которая будет только всё сдерживать и запутывать. Интересно, а кто будет давать справку об отсутствии контакта с вероятными больными в срок не менее 14 дней до даты отъезда? А главное,
Комментарий к новости:В санаторий – только со справками!
Андрей Тумашов
21.05.20 07:27
Опять полумеры? Требую полного прекращения спаивания доверчивых людей и введения сухого закона на местах. Начните с себя и своей семьи.
Комментарий к новости:Сухой закон - на три дня
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире10:20«Бессмертник». Художественный сериал, 99 серия (16+)11:10«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Карантин позволил сэкономить на одежде, косметике, транспорте и хобби-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 35 копеек, доллар укрепился почти на 4 копейки-PRO Энергетику (18+)Более 80% жителей Мурманской области позитивно относятся к атомной энергетике - КАЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 29 мая-PRO Нефть и газ (18+)«Газпром нефть» завершила двухсотую отгрузку нефти сорта ARCO с платформы «Приразломная»-PRO Законы (18+)О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Мурманской области шла речь в региональном парламенте
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
29.04.20: Прошло сообщение, что все детские здравницы страны готовятся к открытию 1 июня! А вы готовы отправить детей на отдых в другой регион этим летом?Проголосовало: 776 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика