Мурманская область. Арктика (16+)28.11.25 12:00

Более 240 работодателей СЗФО попали в пилотный проект по тестированию российского AI-ассистента от hh.ru

HeadHunter запускает «ИИ-помощника» — собственного AI-ассистента для рекрутеров на базе большой языковой модели. Он поможет автоматизировать ключевые этапы найма и значительно уменьшит объём рутинной работы. Сервис сейчас работает в бета-режиме на ограниченное количество пользователей. Первичное тестирование ИИ-помощника проходило в Северо-Западном федеральном округе, в нём приняли участие специалисты по найму из 244 компаний

«Алгоритмы машинного обучения уже более десятка лет лежат в основе нашей технологической платформы и помогают эффективно соединять десятки миллионов пользователей и сотни тысяч компаний в России. За последние годы мы увидели на практике, как технологии генеративного ИИ способны вывести этот опыт на новый уровень — сделать взаимодействие с сервисом заметно более персональным и удобным. Именно поэтому мы запускаем нашего первого комплексного «ИИ-помощника» для работодателя — это шаг в переосмыслении процесса поиска кандидатов», — говорит генеральный директор HeadHunter Дмитрий Сергиенков.

Доступ к сервису будет расширяться поэтапно: в декабре он станет доступен почти половине работодателей на платформе. На данный момент в проекте участвуют всего 244 компаний из СЗФО: из Петербурга — 208 организаций, из Калининграда — 10 организаций, из Ленобласти — 4 организации, а также мурманские и архангельские организации. Пилот продлится до начала 2026 года, далее «ИИ-помощник» будет масштабирован на всех клиентов hh.ru. На данный момент заявка на регистрацию товарного знака продукта отправлена в Роспатент.

«Мы создаём инструменты на основе генеративного ИИ не для того, чтобы заменить профессионала, а чтобы вывести рекрутинг на новый уровень. Когда рутина уходит на второй план, появляется время на глубокое понимание кандидатов, на стратегический подбор и на создание по-настоящему сильных команд. Особенно ярко это проявляется в малом и среднем бизнесе. Там найм часто ведёт не профессиональный рекрутёр, а руководитель или владелец компании — человек, для которого каждый новый сотрудник это шаг к росту дела», — отметил Сергиенков.

Как работает «ИИ-помощник»?

«ИИ-помощник» позволяет автоматизировать самые трудоёмкие этапы поиска кандидата: создание вакансии, отправку приглашения, разбор откликов и ведение первичного общения.

Работодатель описывает задачи и требования простыми словами, а ассистент формирует структурированный черновик вакансии. Далее «ИИ-помощник» находит подходящих кандидатов в базе hh.ru, инициирует диалог, уточняет ключевые детали, отвечает на вопросы. На этапе откликов сервис анализирует резюме, сопроводительные письма и переписку, выделяет сильные стороны кандидатов, сортирует отклики по степени соответствия и формирует краткие выжимки, упрощая дальнейшие решения в подборе. Ассистент формирует рекомендации, но все решения остаются за человеком.

Также «ИИ-помощник» поддерживает работу с «идеальным» портретом кандидата: работодатель описывает, кого именно он ищет, а сервис использует эту информацию для оценки откликов. В ближайшее время ассистент получит новые возможности: онбординг нового работодателя на hh.ru, назначение и анализ собеседования, подсказки рекрутёрам, как вести коммуникацию.

