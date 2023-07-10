Более 2,5 тонны вторичных материальных ресурсов собрал экопункт «Вторматик» в первом полугодии

Подведены итоги работы экопункта «Вторматик» за первое полугодие. За 6 месяцев этого года северяне сдали на переработку более 2,5 тонны вторичных материальных ресурсов.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», самой популярной фракцией остается картон. Его доля в общей массе вторсырья составила 69%. Далее следуют ПЭТ микс (бутылки прозрачные, коричневые, голубые) с показателем 25%.

Напомним, первый в регионе экопункт «Вторматик» открылся в Мурманске по адресу: Кольский проспект, 51 в апреле 2023 года. У северян появилась возможность за денежное вознаграждение сдавать вторсырье для его дальнейшей переработки.

Экопункт принимает: ПЭТ-бутылки микс – бутылки из-под воды и соков, за исключением емкостей яркого цвета, так как они не перерабатываются; ПЭТ молочный – бутылки из-под молока; ПЭТ-бутылки из-под масла; ПНД-канистры и ПНД-флаконы – твердые флаконы из-под бытовой химии без дозатора; бумага, книги; картон.

Сырье должно быть сухим и чистым. Различные фракции следует складывать максимально компактно, отдельно друг от друга.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».