Более 25 тысяч гостей посетили гастрономический фестиваль «Вкус Арктики»

С 26 по 28 мая в Мурманске проходил гастрономический фестиваль «Вкус Арктики». За три дня гости фестиваля попробовали более 13 тысяч порций арктических блюд и 7 тысяч порций напитков от 17 ресторанов и кафе Мурманской области, приобретено более 760 сувениров и порядка 150 кг рыбы и 600 рыбных консервов.

«Среди абсолютных рекордсменов по продажам стали ломоти и кармашки с арктическими добавками, уха, блинчики и вафли, ягельЁж, заебуриха, меренговый рулет с морошкой, плов с олениной, северные бургеры и лимонады», – отметил Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области.

В бесплатной дегустации было роздано более 3 тысяч порций арктического сбитня и лимонада гостям гастрономического фестиваля «Вкус Арктики».

«За последние 4 года арктическая кухня стала полноценной туристической достопримечательностью Мурманской области наравне с северным сиянием. Лучшие шеф-повара и рестораторы представляют регион по всей России, кулинарное направление выбирают в качестве специализации многие рестораны и кафе даже за пределами региона, и практически каждый гость и местный житель региона знает блюда наших шеф-поваров, без которых не проходит ни один фестиваль или событие региона. Поэтому 85-летие Мурманской области мы отметили с арктическим вкусом!», – подчеркнула Екатерина Шаповалова, автор и руководитель проекта «Гастрономическая карта России»

Кроме того, в рамках фестиваля работал выездной офис Туристского информационного центра Мурманской области. Жители и гости города смогли узнать о действующих турах и популярных направлениях в регионе, а также принять участие в беспроигрышной лотерее, организованной совместно с туристическим сообществом региона. Для гостей фестиваля было разыграно более 5 тысяч подарков. Среди подарков – уникальный туристический сувенир «Паспорт полярника», путешествия по Мурманской области, ночи в лучших отелях региона, гастрономические сувениры и фирменный мерч «На Севере – отдыхать!», чипсы из ягеля, соусы из северных ягод и многое другое.

Все желающие также могли отправить памятные открытки в любой уголок России совершенно бесплатно. Всего было отправлено более 10 тысяч открыток по всей России.

В дни проведения гастрофестиваля работал уличный кинотеатр от АНО «Северный характер». Общее время показа фильмов составил более 24 часов за 3 дня. В программе – показы снятых в регионе документальных и игровых фильмов, видовых роликов, рассказывающих о красоте природы Кольского полуострова, а для детей – программа мультфильмов. Фильмы, снятые молодыми мурманскими авторами, представили создатели лент.

Организатором гастрономического фестиваля «Вкус Арктики» выступил комитет по туризму Мурманской области при участии АНО «Туристский информационный центр Мурманской области», автора и руководителя проекта «Гастрономическая карта России» Екатерины Шаповаловой. Оператор мероприятия – АНО по развитию конгрессно-выставочной, ярмарочной и информационной деятельности «Мурманконгресс».

Фото: https://gov-murman.ru