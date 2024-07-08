Более 25 тысяч северян внесли более 72 тысяч предложений в обновление стратегического плана «На Севере – жить»

С 1 июня до 3 июля любой желающий мог внести свои предложения в стратегический план «На Севере – жить». О промежуточных итогах работы над обновлением плана рассказала первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко на оперативном совещании в региональном правительстве.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, на данный момент 25172 человека внесли 72347 содержательных предложения в обновление плана «На Севере – жить».

Оксана Демченко отметила активность граждан – северяне не ограничивались одним предложением и прописывали в анкетах сразу несколько идей.

«Сбор предложений осуществлялся путём анкетирования на портале «Наш Север», а также в стационарных точках сбора и при помощи волонтёров. Кроме того, в муниципалитетах Мурманской области закончились территориальные стратегические сессии, где над предложениями работали и эксперты, и жители. Всего прошло 18 таких сессий», – отметила Оксана Демченко.

Также вице-губернатор добавила, что в июле Мурманске продолжаются отраслевые стратегические сессии. Пять из них уже состоялись, впереди – ещё восемь. Сегодня состоится стратсессия «Арктическая медицина: передовые решения для жизни на Севере». Финальная сессия запланирована на 17 июля. Она будет посвящена развитию спорта в Мурманской области. После их проведения стратегия «На Севере – жить» также будет дополнена предложениями.

«Каким будет план развития области на ближайшие годы, представим уже в августе», – подчеркнула вице-губернатор.

Стратегический план «На Севере – жить», созданный по инициативе губернатора Мурманской области Андрей Чибиса в 2019 году, активно реализуется по всему региону.

Фото: https://gov-murman.ru