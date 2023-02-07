Более 2,5 тысячи северян удостоены звания «Ветеран труда Мурманской области»

В 2022 году распоряжениями губернатора Андрея Чибиса звание «Ветеран труда Мурманской области» присвоено 2558 жителям региона. На 1 января в Кольском Заполярье проживало 42848 граждан, имеющих это звание.

Как отмечает региональное Министерство труда и социального развития, в регионе звание «Ветеран труда Мурманской области» присваивается с 2008 года в целях поощрения граждан за многолетний добросовестный труд. Согласно законодательству его удостаиваются граждане Российской Федерации, проживающие на территории Мурманской области, с общим стажем работы и (или) службы в регионе не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.