Более 2,5 тысячи школьников Кольского Заполярья посетили «Фестиваль профессий»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, с 25 по 27 ноября на базе Центра опережающей профессиональной подготовки в Мурманске состоялся «Фестиваль профессий», ставший одной из главных региональных площадок ранней профориентации. За три дня мероприятие посетили около 2,5 тысячи школьников из муниципалитетов Мурманской области.

В фестивале приняли участие более 40 ведущих предприятий региона, среди них – «ФосАгро», «НОВАТЭК», «Норникель», «Росатом», «СЗФК», «ЕвроХим» и другие. Учреждения среднего профессионального образования и Мурманский арктический университет представили приоритетные направления подготовки, которые востребованы в Арктике.

В интерактивных зонах школьники смогли попробовать себя в различных профессиях, поучаствовать в мастер-классах, квестах, профессиональных пробах и познакомиться с реальными производственными направлениями – от атомной промышленности и горнодобывающего сектора до энергетики, судоремонта и инженерных технологий.

Площадку фестиваля посетила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова вместе с депутатом Госдумы Татьяной Кусайко.

Глава ведомства отметила, что развитие профориентации является ключевым направлением региональной системы образования: «Такие мероприятия особенно важны, потому что именно первая осознанная встреча с профессией вызывает у ребят интерес – тот самый импульс, после которого они уже идут дальше, посещают предприятия, видят производство вживую. Это позволяет школьникам делать более уверенный и осмысленный выбор, понимать, какие компетенции востребованы сегодня и будут необходимы в будущем».

Министр напомнила, что мероприятия по профориентации школьников входят в образовательный курс «На Севере - Жить!» и проводятся в рамках реализации одноименного губернаторского плана. Организацию и координацию экскурсионных программ осуществляет Центр опережающей профессиональной подготовки в рамках проекта «Единая модель профориентации «Билет в будущее». По инициативе главы региона Андрея Чибиса на проведение таких мероприятий дополнительно выделено 30 миллионов рублей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557797/#&gid=1&pid=1