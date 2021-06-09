Более 250 детей отдохнут этим летом благодаря поддержке Кольской атомной станции

На Кольской АЭС стартовала самая масштабная за всю историю детская оздоровительная кампания. Летний отдых в детских оздоровительных лагерях, находящихся в самых разных точках России, организован при помощи Первичной общественной профсоюзной организации работников Кольской АЭС.

«Мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы как можно больше детей наших работников могли с пользой провести летние каникулы, не только отдохнуть, но и получить новые знания и яркие впечатления», - отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

26 детей работников атомной станции отправятся отдыхать в Крым в детский оздоровительный лагерь «Мандарин», в котором есть возможность заниматься по различным образовательным направлениям, в том числе языковому, физико-математическому и техническому. 60 ребят посетят детский туристический центр «Полярный Круг», расположенный рядом с карельской деревней Нильмогуба на побережье Белого моря, где выпускники МГУ имени Ломоносова и других ключевых вузов России расскажут детям и подросткам 8-15 лет о флоре и фауне северных широт.

Около 100 детей поедут в этом году в Анапу, где посетят оздоровительный лагерь «Вита». Кроме того, профсоюзной организацией Кольской АЭС и детской юношеской спортивной школой будут организованы выезды в 3 спортивных лагеря, в которые отправятся дети, увлекающиеся дзюдо, плаванием и хоккеем.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, для ребят, которые останутся летом в Полярных Зорях, будет организован лагерь психологической поддержки и развития на горнолыжном комплексе «Салма», а также различные образовательные программы на базе языковых центров города.