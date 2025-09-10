Более 250 самозанятых жителей Мурманской области направляют страховые взносы на формирование будущей пенсии

Самозанятые жители региона могут самостоятельно формировать свою будущую пенсию, добровольно уплачивая взносы на обязательное пенсионное страхование (ОПС) в Отделение СФР по Мурманской области. 259 самозанятых северян уже воспользовались данным правом.

Как сообщает группа по взаимодействию со СМИ ОCФР по Мурманской области, самозанятые граждане, применяющие налог на профессиональный доход, законодательно освобождены от уплаты взносов на ОПС, следовательно, периоды их работы в этом статусе не учитываются при формировании страховой пенсии.

Чтобы самозанятым мурманчанам накопить необходимый стаж и пенсионные баллы им необходимо добровольно вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и самостоятельно уплачивать страховые взносы.

Подать заявление в Отделении СФР по Мурманской области о добровольном вступлении в правоотношения по ОПС можно на портале госуслуг, через мобильное приложение «Мой налог» или в клиентской службе регионального Отделения СФР.

Минимальный размер добровольных страховых взносов для самозанятых в 2025 году составляет 59 тысяч 241,60 рубля. При его уплате в полном объёме будут начислены 0,975 индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК) и 1 год стажа. Если взносы были уплачены в меньшем размере, то пенсионные коэффициенты и стаж будут рассчитаны пропорционально уплаченным взносам. Максимальный размер взносов в 2025 году составляет 473 тысячи 932,80 рубль (7,799 ИПК).

Страховые взносы необходимо уплатить до 31 декабря текущего года. Платёж можно перечислить одной суммой или разбить на несколько платежей в течение года. Если заявление о добровольном вступлении в правоотношения по ОПС подано не с начала года, то размер взноса определяется пропорционально количеству оставшихся до конца года календарных месяцев.

Приобретенные пенсионные коэффициенты и стаж будут отражены на лицевом счёте гражданина до 1 марта 2026 года. Учёт взносов происходит автоматически — представлять документы, подтверждающие платежи, не требуется.

По вопросам формирования будущей пенсии можно обратиться в единый контакт-центр 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).

