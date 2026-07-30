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Мурманская область. Арктика (16+)30.07.26 11:00

Более 250 студентов пройдут практику на Кольской АЭС в 2026 году

С начала 2026 года производственную практику на Кольской АЭС уже прошли 182 студента из ведущих технических университетов страны. До конца года на станции побывают ещё более 70 будущих атомщиков, и суммарное число практикантов достигнет 253 человек. География вузов-участников охватывает более 10 регионов России – от Москвы и Санкт-Петербурга до Крыма и Урала.

Среди практикантов этого года – студенты Ивановского государственного энергетического университета им. В.И. Ленина, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Мурманского арктического университета, НИЯУ МИФИ, Томского политехнического университета, НГТУ им. Р.Е. Алексеева, Обнинского ИАТЭ, СПбПУ Петра Великого, РХТУ им. Д.И. Менделеева, СПбГМТУ, Севастопольского государственного университета, УрФУ им. Б.Н. Ельцина, СГТУ им. Гагарина Ю.А. и других.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, в рамках прохождения практики отделом развития персонала КАЭС реализуется проект «Школа практикантов». Это пятидневный интенсив, цель которого – повысить привлекательность атомной станции среди студентов профильных вузов и мотивировать их на дальнейшее трудоустройство. Программа включает лекции и практические занятия в специализированной пожарной части, на тренажёре по оказанию первой помощи, а также экскурсии на ключевые объекты станции: машинный и турбинный залы, комплекс переработки жидких радиоактивных отходов и полномасштабный тренажёр блочного щита управления. В завершение курса практиканты встречаются с руководством атомной станции, чтобы поделиться обратной связью и задать интересующие вопросы.

«Производственная практика на Кольской АЭС – важнейший этап подготовки будущих инженеров. Для многих из нас, включая меня, практика на станции стала первым шагом в профессию и во многом определила выбор жизненного пути. Сегодня мы стремимся не просто дать студентам возможность ознакомиться с работой АЭС, а вовлечь их в реальные производственные процессы, заинтересовать и мотивировать на возвращение на нашу станцию уже в качестве работников», – прокомментировал главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Кольская АЭС предоставляет студентам возможности для раннего трудоустройства и активно реализует программы целевого обучения. Такой формат гарантирует выпускникам профильных вузов получение рабочего места на атомной станции сразу после защиты диплома.

Руководство Госкорпорации «Росатом» не раз подчёркивало, что кадровая преемственность остаётся приоритетом даже в эпоху цифровизации. Кольская АЭС ежегодно подтверждает этот подход, принимая студентов не только из профильных ядерных вузов, но и из технических университетов, готовящих теплоэнергетиков, химиков-технологов, приборостроителей и специалистов по электронике.

 

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

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