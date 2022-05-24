Более 250 жителей Мурманской области приняли участие во Всероссийском полумарафоне «ЗаБег.РФ»

В минувшее воскресенье в спорткомплексе «Долина Уюта» прошёл VI Всероссийский полумарафон. Самый масштабный полумарафон с синхронным стартом, проводимый ежегодно с 2017 года от Калининграда до Камчатки, включал дистанции 1 км, 5 км, 10 км и 21 км.

В нашем регионе на старт вышло более 250 человек. Участниками стали жители Мурманска и Мурманской области от 6 лет и старше. Организаторов, участников и гостей Всероссийского полумарафона от лица правительства Мурманской области приветствовала министр спорта региона Светлана Наумова.

«Этот спортивный праздник объединяет представителей разных поколений, профессий и увлечений, всех, кто активно занимается спортом, сохраняет приверженность ценностям здорового образа жизни, – отметила Светлана Наумова. – Мероприятие, безусловно, стало новой спортивной традицией в Заполярье».

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, абсолютными победителями на дистанции 1 км стали Владислава Перелыгина и Виталий Лычко, на 2-ом месте Алиса Процик и Владислав Лось, на 3-ем месте Софья Алексеева и Дмитрий Курепнев. На дистанции 5 км лучшими стали Софья Кимаковская и Евгений Влесков, на 2-ом месте Елизавета Вовк и Максим Цибарев, бронзовые призёры – Наталья Ланкина и Сергей Човган. На дистанции 10 км победу одержали Максим Харин и Анна Беляева, 2-е место у Глеба Щеглова и Елены Зекуновой, на 3-ем месте Иван Селиванов и Алина Балякина. На дистанции 21 км «золото» у Михаила Рыбакова и Евгении Прошиной, «серебро» завоевали Денис Фёдоров и Кристина Небаба, «бронзу» – Евгения Мартыненко и Юлия Константинова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/