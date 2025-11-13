Грузооборот морских портов Арктического бассейна в январе-октябре 2025 года сократился на 5,3%АВТОПРОЛОНГАЦИЯ ВКЛАДА: КОГДА ВЫГОДНО ОСТАВЛЯТЬ ДЕНЬГИ НА НОВЫЙ СРОК, А КОГДА ПЕРЕВОДИТЬ ПОД ПРОМОСТАВКУ
Более 2500 жителей старшего поколения Мурманской области вакцинировались против пневмококковой инфекции

В Мурманской области продолжается реализация губернаторского проекта «Северное долголетие», в рамках которого проводится вакцинация граждан старшего возраста. На сегодняшний день более 2500 северян из этой категории получили прививку против пневмококковой инфекции.

Пневмококковая инфекция представляет особую опасность для людей «серебряного» поколения, так как с возрастом риск развития тяжёлых осложнений значительно возрастает. Возбудитель инфекции может вызывать не только пневмонию, но и целый ряд других серьёзных заболеваний: отиты, бронхиты, синуситы. Наиболее тяжёлыми и угрожающими жизни последствиями проникновения пневмококка в организм являются сепсис (заражение крови) и менингит (воспаление оболочек мозга).

Иммунопрофилактика является самым эффективным способом защиты от данной инфекции. Те, кто ещё не успел вакцинироваться, может сделать это одновременно с иммунизацией против гриппа. Привиться можно в поликлинике по месту жительства и в пунктах вакцинации. Запись на вакцинацию — по телефону Единого контакт-центра (8152) 56-81-80.

В первую очередь иммунизацию против гриппа необходимо пройти гражданам, входящим в группы риска: дети младше 5 лет; взрослые старше 65 лет; люди с хроническими заболеваниями; женщины во 2 или 3 триместре беременности, отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556890/#&gid=1&pid=1

