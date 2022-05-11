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Мурманская область. Арктика (16+)11.05.22 16:00

Более 26 тысяч северян приняли участие во Всероссийском голосовании по выбору объектов благоустройства в Мурманской области

Продолжается Всероссийское голосование по выбору объектов благоустройства, в нем участвуют и муниципалитеты Мурманской области. Благодаря федеральному проекту у жителей Кольского полуострова есть возможность повлиять на то, каким будет их город или посёлок в ближайшем будущем и выбрать территорию или дизайн проект для преобразования общественного пространства. Свой выбор уже сделали более 26-ти тысяч жителей региона.

«В этом году особенно активное участие во Всероссийском голосовании принимают учащиеся школ старше 14-ти лет. Этот факт говорит о том, что подрастающее поколение северян относится к своему настоящему и будущему осознанно. Ведь участие в проектах формирования комфортной городской среды – это простой и доступный для каждого способ проявить гражданскую активность, внести свой вклад в развитие заполярного региона», – прокомментировала результаты голосования вице-губернатор, министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова. 

До завершения Всероссийского голосования по выбору объектов благоустройства остаётся почти три недели. Процесс голосования на федеральной платформе, как правило, занимает несколько минут. Его можно пройти тремя способами:

- на странице 51.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»;

- на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте вашего муниципалитета;

- с помощью волонтёров, которые сопровождают голосование в общественных местах во всех муниципалитетах-участниках.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, сделать свой выбор можно до 30 мая. Итоги будут подведены в период с 31 мая по 6 июня. Проекты, набравшие наибольшее число голосов, попадут в перечень объектов для благоустройства в 2023 году.

Всероссийское голосование по выбору объектов благоустройства реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

 

 

 

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