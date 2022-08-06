Более 260 идей благоустройства Мурманска предложили северяне - интернет-опрос продолжается

Региональный Минград совместно в Центром городского развития Мурманской области проводит опрос по теме благоустройства. Его задача – собрать предложения горожан, проанализировать, на их базе разработать проекты и дополнить ими план мероприятий «Наш Мурманск» на 2023 и последующие годы. За вторую рабочую неделю северяне предложили 266 идей. Мурманчане обеспокоены состоянием дворовых территорий, запрос на благоустройство дворов многоквартирных домов самый массовый - более 70 предложений.

В перечне пожеланий и благоустройство общественных территорий. Например, оформление площади с военной техникой на Абрам-Мысе или создание сквера на ул. Русанова, посвящённого памяти исследователя северных морей Владимиру Русанову. Жители улиц Маклакова, Старостина и Мира предлагают обратить внимание на их район и обустроить там сквер.

В копилке идей уже находятся предложения по благоустройству пустующего места в центре города на ул. Буркова (бывший парк аттракционов); береговой линии озера Глубокого; набережной в Росляково; пустырей на ул. Пономарёва, около ручья Варничного; реконструкции площадей железнодорожного вокзала, Пяти Углов и другое.

Предложение можно направить с помощью Яндекс-формы, она доступна по ссылке.

Опрос будет активен до 25 августа, при необходимости может быть продлён.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/