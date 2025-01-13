Более 2700 северян посетили Мурманскую областную филармонию в новогодние праздники

Для самых маленьких зрителей прошли интерактивные программы «Новогодняя погремушка» и «Самая красивая звезда», а также концерт «Путешествие в детство».

Новогодние каникулы в Мурманской областной филармонии стали настоящим праздником для всей семьи. Для самых маленьких зрителей прошли интерактивные программы «Новогодняя погремушка» и «Самая красивая звезда», а также концерт «Путешествие в детство».

Как сообщает vk.com/murmanculture, во время представления «Хрустальный Щелкунчик» зрители смогли оценить нестандартную версию известной рождественской истории, где мелодии Чайковского звучали на стеклянной арфе.

Средневековая музыка в исполнении Молодёжного оркестра Карелии и ансамбля «Drolls» подарила слушателям атмосферу, полную юмора и драйва. Особый восторг вызвали концерты Тимура Халиуллина, который увлек гостей филармонии в мир органной и космической музыки.

Полную запись некоторых выступлений можно посмотреть в группе филармонии.

Фото: https://vk.com/video-134105031_456240438