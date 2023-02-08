Более 2,8 тысячи жителей Мурманской области присвоено звание «Ветеран труда»

В 2022 году состоялось 49 заседаний комиссии Министерства труда и социального развития Мурманской области по принятию решения и подготовке проектов распоряжений губернатора Андрея Чибиса «О присвоении звания «Ветеран труда». По итогам заседаний в 2022 году распоряжениями главы региона звание присвоено 2815 жителям Кольского Заполярья. На 1 января на территории Мурманской области проживало 82995 граждан, имеющих звание «Ветеран труда».

Отметим, звание имеет федеральный статус. Обязательным условием для его присвоения является наличие государственной награды или ведомственного знака отличия за заслуги в труде и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики).

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, претенденты также должны иметь и трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении.