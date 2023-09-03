Более 280 млн рублей вложат участники проекта «Профессионалитет» в колледжи Мурманской области

В День знаний в Мурманской области открылись три образовательных кластера федерального проекта «Профессионалитет». В 2023 на развитие материально-технической базы организаций и подготовку педагогов направят свыше 280 млн рублей, 230 из них – средства федерального бюджета.

На базе Ковдорского политехнического колледжа торжественно открыли кластер горнодобывающей промышленности образовательно-производственного центра «Ковдорский». Студенты первого курса познакомились с директором колледжа и представителями АО «Ковдорский ГОК» – предприятия-работодателя, участника проекта «Профессионалитет», также для ребят провели экскурсию по колледжу.

Открытие образовательного кластера «Север и Туризм» на базе Центра опережающей профессиональной подготовки посетили специалисты Министерства образования и науки Мурманской области, работодатели ведущих предприятий региона по направлению «Туризм и сфера услуг». После торжественной части состоялась интереснейшая беседа первокурсников с мастерами-профессионалами и экскурсия по ЦОПП, а напоследок для первокурсников провели акцию «Капсула времени»: ребята написали на бумажном кораблике пожелания самим себе, чтобы через три года прочитать их и убедиться, что все надежды сбылись.

На торжественной церемонии открытия кластера «Образование на Мурмане» прозвучали напутствия от представителей регионального Министерства образования, руководителей колледжа и образовательных организаций – будущих работодателей. Более ста первокурсников Мурманского педагогического колледжа шагнули в новый студенческий этап своей жизни. Они также оставили пожелания себе на будущее в капсуле времени, которую вручили директору колледжа на хранение, а затем отправились на квест-прогулку по колледжу и городу.

В новые образовательные кластеры Мурманской области в рамках проекта «Профессионалитет» принято более 600 студентов, сообщает региональное Министерство образования и науки.

Фото: https://gov-murman.ru