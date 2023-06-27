Более 2800 дорожных рабочих и сотрудников управляющих организаций ежедневно очищают муниципалитеты от грязи и мусора

Качество содержания территорий муниципалитетов остаётся на контроле регионального Минэнерго и ЖКХ. На сегодня уборка ведется в штатном режиме: задействовано 182 единицы техники, более 2800 дорожных рабочих и сотрудников управляющих организаций.

Кроме того, к очистке городских территорий активно привлекаются граждане, занятые на временных общественно полезных работах, помощь оказывают трудовые бригады из летних детских лагерей.

Система мониторинга уборки территорий фиксирует 100% выполнение по 712 из 788 заданий.

Что касается выездных контрольных мероприятий, на прошлой неделе они прошли в Коле, Мурмашах, Молочном.

Точечные замечания переданы ответственным ведомствам для принятия оперативных мер, отмечает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru