Более 29 млн рублей дополнительно выделено для организации оздоровления и лечения льготных категорий северян

Глава региона Андрей Чибис подписал постановление правительства Мурманской области, согласно которому выделены дополнительные средства в размере более 29,9 млн рублей для организации оздоровления и лечения ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников фашизма, ветеранов труда, ветеранов военной службы, ветеранов труда Кольского Заполярья, а также реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий. Средства будут направлены на организацию отдыха данных категорий северян за пределами Мурманской области в 2022 году.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, на текущий момент закуплено 1883 путевки для льготников, проживающих в регионе. Благодаря данной инициативе в октябре – декабре текущего года планируется оздоровить дополнительно 225 человек. Ещё 183 человека отправятся в российские санатории и профилактории в период полярной ночи – с декабря по январь.