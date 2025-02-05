Более 295 млн рублей направлено на поддержку предпринимателей Мурманской области в 2024 году

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 3 февраля в ходе оперативного совещания заместитель губернатора – министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова представила результаты поддержки предпринимателей в регионе за 2024 год.

Вовлечение малого и среднего бизнеса в экономику области остается одним из ключевых направлений реализации стратегического плана «На Севере – жить». В 2024 году правительство Мурманской области продолжило реализацию мер поддержки. Предоставлены гранты и субсидии на создание или развитие своего дела как за счет областного, так и федерального бюджетов, а также оказаны нефинансовые меры, в том числе в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

По итогам прошедшей пятилетки 164 предпринимателя получили грант «Губернаторский старт», инициированный губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, на общую сумму порядка 184 млн рублей для реализации своих бизнес-идей через конкурсный отбор. Светлана Панфилова также представила подробную информацию о некоторых успешных проектах, реализованных предпринимателями на средства гранта.

Например, в 2024 году индивидуальным предпринимателем из ЗАТО Александровск реализован проект в Снежногорске по созданию центра нейропсихологической диагностики и коррекции «Нейрум», где команда профессионалов предлагает услуги по гармоничному развитию детей, включая занятия с психологом, логопедический массаж, арт-терапию.

Кроме того, благодаря грантовой поддержке отдых в регионе станет разнообразнее. Теперь в комплексе «Северная дача» будут знакомить туристов и жителей области с русским бытом на Севере, рассказывать о традициях: баня по-черному, приготовление в русской печи, показывать красоту деревянного зодчества, выполненного в авторском стиле, предлагать травяные чаи из самовара с угощением из северных ягод.

«В 2024 году количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей достигло значения более 26 тысяч единиц. Кроме того, по итогам 12 месяцев прошлого года наблюдается рост числа самозанятых северян более чем на 33%, что составляет более 37 тысяч человек», – отметила Светлана Панфилова.

С ростом числа субъектов бизнеса в Мурманской области также увеличивается объём налоговых отчислений.

«За 2024 год в бюджет поступило на 42,2% больше средств в результате применения упрощенной системы налогообложения, а отчисления от налога на профессиональный доход возросли на 63,6%. Всего на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в 2024 году было направлено более 295 миллионов рублей», – добавила Светлана Панфилова.

В рамках образовательной и информационной поддержки граждан, желающих вести бизнес, предпринимателям и самозанятым в 2024 году была оказана помощь порядка 3,8 тысячи раз, а финансовую поддержку получили 65 предпринимателей, отмечает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/