Более 3 миллионов рублей будет направлено на выплаты кураторам учебных групп в колледжах в Мурманской области в 2021 году

С 1 сентября 2021 года кураторы учебных групп в колледжах будут так же, как и классные руководители в школах, ежемесячно получать по 5 тысяч рублей. Соответствующие дополнения уже внесены в постановление правительства Мурманской области.

Уже подсчитано, что в нашем регионе такую выплату будут получать 541 педагог-куратор. Остальные действующие выплаты также будут сохранены.

«Воспитание подрастающего поколения сейчас является приоритетным направлением не только в общем образовании, но и в профессиональном образовании. Задачи по кураторству и по руководству группой схожи с функциями классных руководителей в школах. Поэтому данную работу нужно и важно поощрять», – отметила министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба.