Более 3 тысяч северян и гостей региона посетили Фестиваль музеев Северо-Запада

Фестиваль музеев Северо-Запада проходил в Кольском Заполярье в четвёртый раз. Мероприятие, организованное Мурманским областным краеведческим музеем, объединило около 3 тысяч северян и гостей региона. Впервые за годы проведения мероприятия прошли не только в Мурманске, но и на площадке Историко-краеведческого музея города Кировска. В этом году фестиваль объединил музеи 10 регионов Северо-Запада.

Фестивальная программа включала показ лучших музейных практик, а также профессиональную эксперт-сессию, участие в которых приняли руководители Благотворительного фонда Владимира Потанина, грантовой программы ПАО Северсталь и Проектного офиса развития Арктики. Приглашенные эксперты рассказали о том, какие грантовые программы осуществляются и как составить такую заявку, которая точно будет поддержана.

Как сообщает региональное Министерство культуры, последние годы заполярные музеи активно включаются в грантовую деятельность, привлекая десятки миллионов рублей на реализацию смелых проектов. Например, в минувшем году благодаря поддержке программы «Музеи Русского Севера» областной краеведческий музей провёл в Ловозере фестиваль «Сила саамских традиций». Областной художественный музей реализовал просветительский проект «Искусство в знакомом маршруте». Эксперт-сессия была реализована при поддержке правительства Мурманской области и регионального Министерства культуры.

Фото: https://gov-murman.ru