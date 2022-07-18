Более 3 тысяч северян получат бесплатные путевки в местные здравницы и санатории черноморского побережья

Мурманская область на протяжении ряда лет предоставляет бесплатные путевки отдельным категориям граждан для отдыха, лечения и оздоровления, как в местных здравницах, так и на побережье Чёрного моря. В 2022 году в областном бюджете на эти цели выделено 217,6 млн рублей. Это позволит предоставить бесплатные путёвки 3247 северянам.

В этом году бесплатно отдохнуть, поправить здоровье и пройти лечение на черноморском побережье Краснодарского края смогут 1883 человек из числа ветеранов войны и труда, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 459 – из числа работников государственных областных и муниципальных учреждений и их детей до 18 лет. В санаториях Мурманской области отдохнут 905 человек из числа лиц старше 70 лет, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, в первом полугодии 2022 года оздоровление и отдых за пределами нашего региона уже получили 933 человека. Санатории нашего региона на сегодняшний день уже посетили 298 человек.